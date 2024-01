Ingressos para o jogo do Flamengo em Belém: venda presencial tem filas enormes; vídeo

Iniciou nesta quarta-feira (17) a venda presencial de ingressos para o jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O duelo será disputado no Mangueirão, em Belém. A partida está agendada para o dia 31 de janeiro e mais de 35 mil ingressos já foram vendidos pela internet, conforme a última atualização. E logo na primeira meia-hora da venda presencial, enormes filas já se formavam.

Nos shoppings Castanheira, Boulevard e Parque Shopping, as filas invadiram os corredores nas áreas externas às lojas Nação Rubro-Negra, que pertencem ao Flamengo. O mesmo ocorreu no subsolo do shopping Boulevard no quiosque dos classificados de O Liberal, outro ponto de venda. Seguranças e funcionários auxiliam na organização das filas, mas as vendas ocorrem sem transtornos.

Veja onde comprar ingressos para Flamengo x Sampaio Corra e os valores

Segundo a BIS Entretenimento, produtora do evento, os ingressos estão disponíveis para compra presencial nas lojas Nação Rubro-Negra, situadas nos shoppings Boulevard, Parque Shopping e Castanheira. Adicionalmente, os bilhetes podem ser adquiridos nos classificados do jornal O Liberal, localizados no subsolo do Shopping Boulevard; e pelo site IngressoSA (clique aqui). Confira os valores e modalidades:

Arquibancada inteira: R$ 200;

Cadeira inteira: R$ 400;

Meia solidária arquibancada: R$ 100 (com doação de 1 quilo de alimento não perecível).

Meia solidária cadeira: R$ 200 (com doação de 1 quilo de alimento não perecível).

A modalidade de venda de meia solidária é válida para qualquer pessoa (veja mais aqui).