Ingressos jogo do Flamengo em Belém: venda presencial começa hoje; veja onde comprar e os valores

Inicia nesta quarta-feira (17) as vendas presenciais de ingressos para o jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O duelo será disputado no Mangueirão, em Belém. A partida está agendada para o dia 31 de janeiro, e mais de 35 mil ingressos já foram vendidos, conforme a última atualização.

Segundo a BIS Entretenimento, produtora do evento, os ingressos estão disponíveis para compra presencial nas lojas Nação Rubro-Negra, situadas nos shoppings Boulevard, Parque Shopping e Castanheira. Adicionalmente, os bilhetes podem ser adquiridos nos classificados do jornal O Liberal, localizados no subsolo do Shopping Boulevard.

Valores dos ingressos para o jogo do Flamengo em Belém

Arquibancada inteira: R$200;

Cadeira inteira: R$400;

Meia solidária arquibancada: R$100 (com doação de 1 quilo de alimento não perecível);

Meia solidária cadeira: R$200 (com doação de 1 quilo de alimento não perecível);

A modalidade de venda de meia solidária é válida para qualquer pessoa (veja mais aqui);

Além disso, seguem as vendas na plataforma online, através do site Ingresso SA.

Casa cheia

Após a reforma, o novo Mangueirão possui uma capacidade para 50 mil torcedores, mas este número ainda não foi alcançado em grandes eventos de futebol. O Colosso do Bengui recebeu partidas do Paysandu, pela Série C, e da Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos meses de setembro e outubro do ano passado, com um público superior a 48 mil pessoas. Agora, a torcida do Flamengo tem a oportunidade de estabelecer um novo recorde no renovado Mangueirão.

Até o momento, o maior público foi estabelecido durante o jogo entre Paysandu e Amazonas, na quinta rodada do quadrangular de acesso da Série C do ano passado, com a presença de 49.807 espectadores. Antes disso, outro jogo do Paysandu detinha o recorde de público. Duas semanas antes, o Papão colocou 49.777 torcedores no estádio na partida contra o Botafogo-PB, pela terceira rodada do quadrangular.

Além das partidas do Paysandu, outros dois jogos tiveram público superior a 40 mil pessoas no Mangueirão. O primeiro deles foi a partida entre Brasil e Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, que contou com 48.183 pessoas nas arquibancadas. Além disso, o jogo entre Remo e Corinthians, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, levou ao estádio 42.599 torcedores.