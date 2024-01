Camisa 3 do Flamengo terá patch homenageando os EUA

O Flamengo se prepara para um mês agitado, já que terá compromissos pelo Campeonato Carioca e pela pré-temporada. Para os amistosos nos Estados Unidos, inclusive, o Rubro-Negro terá novidade. Isso porque, a camisa 3, lançada em setembro, será estreada no jogo contra o Philadelphia Union (EUA).

Quatro meses após o lançamento, o Flamengo usará o terceiro uniforme pela primeira vez no próximo domingo (21), quando enfrenta o Philadelphia Union, em São Petersburgo, por amistoso da pré-temporada. Além disso, a camisa 3 contará com uma novidade. Isso porque, um patch alusivo aos Estados Unidos será colado no Manto.

Patch com alusão aos Estados Unidos

O patch, que ficará entre o escudo do Flamengo e o símbolo da Adidas, terá a seguinte frase: “two nations, one passion” (duas nações, uma paixão). Além disso, as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos também estampam o selo. A iniciativa se deu por conta da comemoração à pré-temporada no país norte-americano.

Importante ressaltar que o patch também estará presente no segundo jogo do Flamengo nos Estados Unidos. Na ocasião, o Rubro-Negro enfrenta o Orlando City (EUA), no dia 27 de janeiro. Assim como a partida contra o Philadelphia Union, o compromisso seguinte do Flamengo no país norte-americano também terá estreia de uniforme. No entanto, a camisa usada em campo será o novo manto um, da temporada 2024.

Antes de viajar aos Estados Unidos, no entanto, o Flamengo tem compromisso no Brasil. Isso porque, o Rubro-Negro estreia na temporada em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Desse modo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (17), o Flamengo mede forças com o Audax, na Arena da Amazônia, em Manaus.