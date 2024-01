Vendas presenciais de ingresso para jogo do Flamengo em Belém começam nesta quarta (17)

Começam nesta quarta-feira (17) as vendas presenciais de ingressos para a partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ, válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca de 2024, que vai ocorrer no estádio Mangueirão, em Belém. O duelo está marcado para ocorrer no dia 31 de janeiro e, segundo a última parcial de venda, mais de 35 mil entradas já haviam sido adquiridas.

VEJA MAIS

De acordo com a BIS Entretenimento, produtora do evento, as entradas podem ser adquiridas na modalidade presencial nas lojas Nação Rubro-Negra, que ficam nos shoppings Boulevard, Parque Shopping e Castanheira. Além disso, bilhetes podem ser comprados nos classificados do jornal O Liberal, que ficam no subsolo do Shopping Boulevard.

Enquanto as vendas presenciais não começam, os bilhetes para a partida estão disponíveis somente de forma online, no site Ingresso SA, nos seguintes valores:

Arquibancada inteira: R$200

Cadeira inteira: R$400

Meia solidária arquibancada: R$100 (com doação de 1 quilo de alimento não perecível)

Meia solidária cadeira: R$200 (com doação de 1 quilo de alimento não perecível)

A modalidade de venda de meia solidária é válida para qualquer pessoa (veja mais aqui).

Novo Mangueirão

Após a reforma, o novo Mangueirão possui capacidade para 50 mil torcedores. Esse número, no entanto, ainda não foi batido em grandes partidas de futebol. O Colosso do Bengui recebeu nos meses de setembro e outubro no ano passado, partidas do Paysandu, pela Série C e da Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, com público de mais de 48 mil pessoas e a torcida do Flamengo pode bater o recorde do novo Mangueirão.