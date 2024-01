Adidas vaza imagem do novo uniforme do Flamengo antes do anúncio oficial do clube

A Adidas, fabricante de material esportivo alemã que fornece os uniformes do Flamengo, revelou o novo uniforme da equipe para a temporada 2024 no perfil da marca no X, antigo Twitter, antes mesmo do anúncio oficial pelo clube. O anúncio foi feito nesta terça-feira (23) e a imagem de divulgação mostra o atacante Pedro ao lado de Donovan Mitchell, estrela do Cleveland Cavaliers, vestindo a camisa rubro-negra.

O Flamengo, que está em Orlando, na Flórida, para parte da pré-temporada nos Estados Unidos, ainda não havia divulgado oficialmente o novo uniforme no momento do anúncio da Adidas. O clube já iniciou a disputa do Campeonato Carioca, com um empate por 1 a 1 contra o Nova Iguaçu no último domingo (21), com uma equipe repleta de jovens.

Flamengo em Belém

Ainda não se sabe se a equipe carioca irá estrear a nova camisa durante a partida contra o Sampaio Corrêa-RJ em Belém, pela 5ª rodada do estadual. O confronto será disputado no dia 31 de janeiro, no Mangueirão, a partir das 21h30.