Filipe Luis retorna ao Flamengo como técnico da equipe Sub-17

O Flamengo anunciou, nesta quinta-feira (18), que Filipe Luís é o novo técnico do time Sub-17 do clube. O ex-jogador, que se aposentou na equipe rubro-negra profissional em dezembro, já deve iniciar na função na próxima semana.

O ex-lateral chegou a ser convidado pela CBF para assumir o cargo de coordenador de Seleções, no entanto, recusou. Em entrevistas, ele deixou claro que se sentiu honrado com o convite da entidade, mas deseja primeiro iniciar na carreira de treinador.

VEJA MAIS

Filipe Luís iniciou a carreira no futebol em 2003, e passou por sete times ao longo dos anos, como Ajax, Real Madrid Castilla, Deportivo La Coruña, Chelsea e Atlético de Madrid. No Flamengo, seu último time, e clube do coração, Luís se tornou um grande ídolo da torcida rubro-negra.

No clube carioca, o ex-lateral disputou 176 partidas, com quatro gols marcados e 11 títulos conquistados. Além dos títulos de Libertadores, Copa do Brasil, Supercopas do Brasil e Campeonatos Cariocas.