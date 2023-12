Filipe Luís é convidado por Jorge Jesus para ser auxiliar técnico no Al-Hilal

Filipe Luís mal se aposentou e já pode voltar aos gramados, iniciando um novo capítulo em sua carreira no futebol, desta vez como auxiliar técnico. O agora ex-jogador teria sido convidado por Jorge Jesus para atuar ao seu lado no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

De acordo com o portal Uol, esta seria a segunda vez que o ex-técnico do Flamengo convida o Filipe Luis para ocupar o cargo, a primeira teria sido quando Jesus ainda treinava o Fenerbahçe, da Turquia, na última temporada. No entanto, na época, o então lateral decidiu continuar atuando na equipe rubro-negra.

O técnico e o ex-jogador possuem boa relação desde 2019, quando conquistaram juntos a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

Antes de anunciar a aposentadoria, Luis já havia falado sobre o desejo de se tornar treinador de futebol. A despedida do lateral dos gramados como jogador ocorreu em partida entre o Flamengo e o Cuiabá, na 37ª rodada do Brasileirão 2023