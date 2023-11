Filipe Luís, do Flamengo, decide se aposentar no final da temporada e receberá cargo no clube

Filipe Luís decidiu que vai se aposentar do futebol no fim desta temporada e o anúncio deve ser feito ainda nesta quinta-feira (30). O lateral-esquerdo, de 38 anos, receberá homenagens na partida entre Flamengo e Cuiabá deste domingo (3). A informação é da jornalista Letícia Marques, do ge.

Assim como aconteceu no último jogo de Diego Ribas e Diego Alves, Filipe Luís terá todas suas taças conquistadas pelo Flamengo expostas no gramado do Maracanã. Além disso, o Manto Sagrado terá uma homenagem para o ídolo.

A decisão de Filipe já era esperada pelos torcedores e pelo Flamengo. Isso porque o atleta afirmou ao longo do ano que iria se aposentar caso não renovasse o contrato com o clube, que chega ao fim em dezembro de 2023. Com muitas lesões e apenas 20 jogos no ano, o lateral não vai estender seu vínculo e optou pela aposentadoria.

É importante ressaltar que a partida contra o Cuiabá marca a despedida de Filipe Luís do Maracanã, mas não será a última do lateral pelo Flamengo. Ele estará presente na partida entre Flamengo e São Paulo, dia 6 de dezembro, no Morumbi.

Apesar da aposentadoria, a tendência é que Filipe Luís siga no Fla. O cargo ainda não foi definido, mas o ídolo rubro-negro deve ocupar outra função dentro do clube. O lateral já externou o desejo de se tornar treinador e já possui a licença B da CBF, em dezembro, iniciará as aulas para a Licença A, que permite que comande times profissionais.

No Flamengo desde 2019, Filipe Luís deixará o clube como um grande ídolo e membro fundamental de geração histórica. O lateral disputou 175 partidas com o Manto Sagrado e conquistou 10 títulos: Libertadores (2019 e 2022), Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Recopa Sul-Americana (2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), e Carioca (2020 e 2021).