Al-Hilal conquista 17° vitória seguida com gols de Michael e Malcom

O Al-Hilal conquistou nesta segunda-feira, 11, a 17° vitória consecutiva nesta temporada após o jogo contra o Al-Taawoun, por 3 a 0. Com gols de Michael e Malcom, a equipe do técnico Jorge Jesus se classificou para as semifinais da Copa do Rei Saudita, somando 25 partidas invencíveis até o momento.

O clube saudita foi superior ao Al-Taawoun desde o início do jogo, mas não foi muito eficiente nas chegadas ao ataque. O Al-Hilal só abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo e, logo em seguida, teve a goleada do atacante Michael, que aproveitou a cobrança de escanteio e acertou o gol.

O Al-Hilal marcou vantagem apenas nos seis minutos do segundo tempo. O meia Milinkovic-Savic avançou pela esquerda e cruzou forte para a área. Depois, o centroavante Mitrovic completou, numa cabeçada firme.

Já o Al-Taawoun pensou em reagir ainda no segundo tempo, mas não conseguiu com a melhora do Al-Hilal na partida. Por fim, aos 38 minutos, Michael roubou a bola, acelerou até o gol e cruzou rasteiro. Malcolm finalizou com mais uma goleada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)