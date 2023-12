Após retornar a Tuna Luso, Júlio César realiza primeira entrevista coletiva nesta terça-feira (12)

O técnico da Tuna Luso, Júlio César Nunes, desembarca em Belém nesta segunda-feira (11) para o início da pré-temporada de 2024. Na terça-feira (12), o treinador dará a primeira entrevista coletiva após retornar à capital paraense e deve conhecer os jogadores do plantel cruzmaltino.

Anunciado oficialmente no dia 25 de outubro, o técnico de 38 anos comandou a Tuna na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D em 2023, e também já passou por equipes como o Glória-RS, Passo Fundo-RS, Moto Club-MA, além do Joinville-SC. Em sua primeira passagem, Júlio assumiu o time cruzmaltino após a equipe ser eliminada nas quartas de final do Parazão.

Conquistando uma sequência de 11 jogos de invencibilidade na primeira fase da competição, Júlio César levou a equipe paraense à segunda fase da Série D, mas ficou pelo caminho ao perder para o Maranhão-MA, em casa, nas disputas de pênaltis. Com o treinador, a Tuna Luso disputou 16 jogos, venceu nove partidas, empatou quatro e perdeu três, representando um aproveitamento de 64,58%.

De olho na disputa do Parazão 2024, o esquadrão tunante continua reforçando o elenco. Depois de anunciar Júlio César de volta ao comando técnico, o clube paraense já fechou com 11 reforços, sendo o último o meia Willian Fazendinha.