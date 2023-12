Reforços: Tuna Luso acerta com Willian Fazendinha para 2024

A Tuna Luso continua reforçando o elenco para a disputa do Campeonato Paraense de 2024. Depois de confirmar Júlio César Nunes de volta ao comando técnico e fechar com goleiro, lateral-esquerdo e atacante, agora foi a vez do meia Willian Fazendinha ser anunciado como novo membro do esquadrão tunante.

Fazendinha é um velho conhecido do futebol paraense, embora tenha nascido no Amapá. Com 30 anos e 10 de carreira, o atleta acumula passagens pelo Santos-AP, Nacional-AM, São Paulo-AP, Amazonas, Independente, Castanhal, Paysandu, Cametá, Altos e Tocantinópolis, onde esteve antes da transferência para Belém.