Neymar pediu para Santos aposentar a camisa 11, afirma presidente eleito

O Santos enfrenta a possibilidade de abrir mão de duas camisas historicamente emblemáticas para a próxima temporada. Além da tradicional número 10, há indícios de que a camisa 11 também possa ser temporariamente aposentada, atendendo ao pedido feito por Neymar.

A revelação foi feita pelo presidente eleito, Marcelo Teixeira, em uma entrevista concedida à Santa Cecília TV. O futuro líder do Peixe informou que recebeu uma ligação do jogador no último domingo (10), na qual Neymar solicitou a aposentadoria momentânea tanto da camisa 10 quanto da 11. Marcelo Teixeira pretende levar a solicitação ao seu grupo político para análise.

"Ontem (domingo), recebi uma ligação dele e ele disse: 'Presidente, já aposentou a 10 até voltarmos à primeira (divisão). Então, aposenta a 11 até quando eu voltar'. Já fiquei feliz, já estou esperançoso. Vou colocar lá para o nosso grupo para que a gente estude. Vamos guardar a 11 também", explicou o presidente eleito.

"A gente espera a volta do Neymar. Já me deixou tão esperançoso. Que seja tão rápida a volta para a primeira e a volta do Neymar para o futuro. Vamos aposentar a 10 de forma momentânea. A 10 o Pelé não pode mais vestir. Só vai vestir um novo craque quando subirmos para a divisão de elite. E a 11 vamos aguardar também até o nosso craque voltar", complementou.

A decisão de não utilizar a camisa 10 durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro foi anunciada por Marcelo Teixeira imediatamente após a confirmação de sua eleição como o futuro presidente do clube.

"Nós vamos propor ao Conselho Deliberativo. No Campeonato Paulista, vamos atuar normalmente com a camisa 10. No Campeonato Brasileiro, enquanto não subirmos e estivermos no nosso patamar digno, não vamos atuar com a camisa 10", afirmou.

Pai de Neymar nega

Em entrevista ao site Trivela, o pai de Neymar negou qualquer conversa sobre uma eventual volta do atacante. Segundo ele, houve um encontro entre o atleta e Teixeira, mas que não discutiu uma possível transferência.

"A visita, como disse, foi recebida, cordial e descontraída, e os assuntos comentados não se tornaram pauta nenhuma de futuro. Essas palavras são de total responsabilidade do Marcelo", contou.

Depois da transferência para o Al Hilal, da Arábia Saudita, Neymar atuou pouco. O jogador sofreu lesão no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo. A previsão é de que ele ficará longe dos gramados por aproximadamente nove meses.