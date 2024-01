Filipe Luís recusa convite da CBF para ser coordenador da seleção brasileira

Com a contratação de Dorival Júnior para técnico da Seleção Brasileira, a CBF tinha Filipe Luís como seu nome preferido para assumir o cargo de coordenador de seleções. O ex-lateral se aposentou no fim de 2023.

VEJA MAIS

Filipe garantiu para interlocutores que ficou honrado com o convite, mas a prioridade é seguir a carreira de treinador e recusou o convite da entidade. Ele também disse que este é um momento relevante para a sequência desta etapa profissional.

O cargo está vago há mais de um ano, desde que Ednaldo Rodrigues demitiu Juninho Paulista, que fazia parte da comissão técnica de Tite. Ednaldo Rodrigues resolveu acumular as funções e despachar diretamente com o técnico do Brasil. Isso aconteceu com Ramon Menezes e com Fernando Diniz. Com o anúncio de Dorival Júnior, a CBF quer um nome para o cargo e deve partir para um plano B.