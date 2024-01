CBF recebe vista da FIFA que defende manutenção de Ednaldo Rodrigues: 'ficamos contentes'

O diretor jurídico da Fifa, Emílio Garcia, visitou a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (8) para avaliar a atual situação política da entidade, que enfrentou turbulências recentes com a destituição e posterior recondução do presidente Ednaldo Rodrigues por decisões judiciais. Durante a visita, García expressou seu apoio ao presidente da CBF.

"Ficamos contentes e aliviados com a decisão do Supremo Tribunal que restabeleceu o presidente Ednaldo. O mais importante para a FIFA e para a CONMEBOL é que o futebol brasileiro escolheu o presidente Ednaldo, é a Assembleia Geral da CBF que tem competência para isso", declarou García, que estava ao lado do presidente da CBF.

Além do diretor jurídico da FIFA, Rodrigo Aguirre, gerente jurídico da CONMEBOL, também participou de reuniões na sede da CBF nesta segunda-feira. Ednaldo Rodrigues comentou sobre a visita das duas entidades, destacando que sua eleição foi transparente e que agora o futebol brasileiro poderá participar de todas as competições internacionais.

A FIFA e a CONMEBOL enviaram representantes ao Brasil para analisar a situação política da CBF após a destituição de Ednaldo pela decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 7 de dezembro. Essa decisão foi posteriormente anulada em 4 de janeiro, por uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconduziu Ednaldo à presidência e cancelou a intervenção determinada pelo TJ-RJ, eliminando a necessidade de uma nova eleição na CBF.

Cabe destacar que a decisão do ministro Gilmar Mendes será submetida ao plenário do Supremo em data a ser definida. A presença da FIFA e CONMEBOL teve como objetivo analisar se as decisões judiciais representam alguma interferência externa na administração do futebol brasileiro.