Goleiro Diogo Silva está próximo de deixar o Paysandu e assinar com a Ponte Preta, afirma jornalista

O goleiro Diogo Silva pode estar de saída do Paysandu. Segundo o jornalista Lucas Rossafa, setorista de futebol em São Paulo, o arqueiro já acertou os detalhes e está próximo de assinar contrato com a Ponte Preta-SP para a próxima temporada.

Com a saída, Diogo seria a principal opção da Macaca para ser titular do time na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. O clube paulista que terminou a Segundona na 17ª colocação e foi rebaixado. De acordo com as informações de Rossafa, o acordo entre o goleiro e a Ponte Preta é válido até o fim da Terceira Divisão do Brasileirão, em 2025.

Além disso, o jornalista afirmou que há possibilidade de renovação para 2026, em caso de acesso à Série B. Com as cláusulas acertadas, faltaria apenas a assinatura do contrato.

Diogo Silva era o segundo goleiro do Papão no início da temporada. Sob o comando de Hélio dos Anjos, o arqueiro jogou toda a Copa Verde, se destacou e assumiu o lugar de Matheus Nogueira na Série B. Após a mudança na comissão técnica, com a chegada de Márcio Fernandes, o jogador voltou para o banco.

O contrato do atleta com o Paysandu foi renovado no meio deste ano e vai até o final do próximo ano. Com isso, o goleiro iria para a Ponte Preta por meio de empréstimo. Diogo tem 38 anos e vasta experiência no futebol brasileiro. Apesar de voltar a ser reserva, o goleiro fez uma campanha muito consistente e ajudou o Bicola com defesas importantes em vários momentos da temporada.

Além do Paysandu, o jogador passou por clubes como Vasco-RJ, CRB-AL, Luverdense-MT, Nova Iguaçu-RJ e Bangu. Nesta temporada, o goleiro fez 28 jogos com a camisa do Papão.