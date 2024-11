Rival do Paysandu encaminha a contratação de Nicolas, diz jornalista; Papão nega

Com o fim da temporada, o mercado da bola já aciona os seus tentáculos e as especulações sobre contratações tomam conta dos clubes. No Paysandu, recentemente um boato sobre a saída do artilheiro do time na temporada rapidamente ganhou corpo e pode cravar a primeira grande saída do elenco que permaneceu na Série B do Brasileirão.

Ventos da imprensa esportiva goiana sopraram até a Curuzu que o centroavante Nicolas pode estar de saída do clube, com destino ao centro-oeste, mais precisamente o Vila Nova. A origem da informação vem do jornalista Pedro Henrique Geninho, da Rádio Bandeirantes de Goiânia. Segundo ele, o Tigre vem negociando diretamente com o empresário e irmão do atleta, Jonatan Johann.

Caso a contratação se confirme, será a segunda passagem do centroavante pelo futebol goiano. Nicolas jogou por três anos no Goiás e ganhou status de ídolo no clube, antes de se transferir para o Ceará, em 2023. Do nordeste, Nicolas retornou ao Paysandu, onde fez história entre os anos de 2019 e 2021.

Este ano, no entanto, a vinda do atleta foi cerca de expectativas, mas acabou frustrando boa parte da torcida. Nicolas fez um início de temporada positivo, marcando 20 gols em 50 jogos. O último deles, no entanto, foi no distante mês de julho, contra o Ceará, pela 15ª rodada da Série B.

O baixo rendimento na competição contrasta com a ascensão de Esli García, que acabou tomando para si o posto de protagonista do ataque bicolor. Nos últimos jogos, Nicolas foi pouco aproveitado e encerrou a temporada sem marcar gols na reta final da Série B. A reportagem de O Liberal entrou em contato com o empresário do atleta e com o Paysandu. O presidente bicolor disse que não houve qualquer contato entre o Goiás e o Paysandu. Já o empresário do atleta não retornou os pedidos de informação. O contrato dele com o clube paraense vai até dezembro de 2025.