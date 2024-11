Paysandu deve fazer propostas de renovação a três jogadores, diz jornalista

O Paysandu já está com foco total na temporada 2025 e está montando o elenco, entre busca por novos jogadores e renovações. Entre os interesses do Papão no quesito renovação estão o volante Leandro Vilela, o zagueiro Carlão e o volante Luan Freitas. A informação é do jornalista Carlos Ferreira.

O Núcleo de Esportes de O Liberal confirmou que Paysandu realmente tem interesse na renovação com Luan Freitas, no entanto, o jogador é o que tem a negociação um pouco mais delicada, já que esteve no Papão por empréstimo do Fluminense. O zagueiro, que também atua como volante, atuou em 15 jogos com a camisa bicolor e marcou um gol.

Já o volante Leandro Vilela, que também estaria no radar do Papão para renovação, atuou em 40 partidas, tendo entrado como titular em 29 delas, marcado dois gols e prestado duas assistências. Enquanto o zagueiro Carlão, atuou somente em duas partidas na temporada 2024, sendo uma como titular na Copa Verde e outra entrando em uma substituição no Campeonato Paraense, não tendo atuado na Série B do Brasileirão.

Além destes, também negociam as permanências no Papão: o goleiro Matheus Nogueira; o lateral Bryan Borges; o zagueiro Luan Freitas; os volantes Leandro Vilela, Val Soares e Netinho; e os atacantes Paulinho Bóia, Ruan Ribeiro e Esli Garcia.

Saiba quem continua no Papão em 2025

Entre os já garantidos no elenco bicolor estão:

goleiro Diogo Silva;

lateral Edilson;

lateral Kevyn;

lateral Keffel;

zagueiro Quintana;

zagueiro Lucas Maia;

meia Juninho;

atacante Nicolas;

atacante Borasi (até junho).