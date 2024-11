Volante Netinho volta aos planos do Paysandu e está negociando renovação, diz presidente do clube

A temporada 2024 mal terminou para o Paysandu e a diretoria já está organizando o time para a temporada 2025, que inicia com a disputa do Campeonato Paraense, do qual o Papão é o atual campeão. Uma das peças que deve retornar ao time comandado pelo técnico Márcio Fernandes é o volante Netinho, que estaria negociando a renovação com o clube.

A informação foi revelada pelo atual presidente bicolor Maurício Ettinger para a equipe de esportes de O Liberal. Anteriormente, o jogador não estaria nos planos do Papão e também estaria de saída por “questões pessoais”, o que teria mudado nos últimos dias.

Netinho chegou ao Paysandu no início do ano e, sem grande destaque, ficou um tempo atuando no banco de reservas, o que mudou com o decorrer da Série B, quando o jogador conseguiu se reposicionar e jogar bem quando acionado. O jogador atuou em 36 jogos, entre Campeonato Paraense, Copa Verde e a Segundona do Brasileirão, marcou dois gols e deu duas assistências.

VEJA MAIS

O volante iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Botafogo, Vasco e Nova Iguaçu. Ao longo da carreira, passou por equipes como Bangu-RJ, Rio Claro-RJ e Jabaquara-SP. Depois de uma experiência no futebol 7, assinou com a Portuguesa-RJ em 2022. Ainda teve uma breve passagem pelo Ipatinga-MG antes de ganhar destaque no Botafogo-PB em 2023. Durante a temporada, o meia disputou 19 partidas e balançou as redes duas vezes.

Além de Netinho, também negociam as permanências no Papão: o goleiro Matheus Nogueira; o lateral Bryan Borges; o zagueiro Luan Freitas; os volantes Leandro Vilela, Val Soares e Netinho; e os atacantes Paulinho Bóia, Ruan Ribeiro e Esli Garcia.

Entre os já garantidos no elenco bicolor estão: o goleiro Diogo Silva; os laterais Edilson, Kevyn e Keffel; os zagueiros Quintana e Lucas Maia; o meia Juninho; e os atacantes Nicolas e Borasi (até junho).