Números do Paysandu em 2024 destacam títulos e briga por artilharia ao fim da temporada

A temporada de 2024 terminou de forma positiva para o Paysandu. Campeão Paraense, Campeão da Copa Verde e garantido na Série B do de 2025. Os números da temporada, embora não sejam os melhores dos últimos anos, mostram que o clube conseguiu cumprir todas as metas, com destaques para alguns nomes notáveis durante as 61 partidas disputadas de janeiro a novembro.

O início do ano foi especial para os bicolores. O time entrou no Campeonato Paraense como favorito e não se esquivou de cumprir a meta. O time foi o campeão absoluto do torneio, com 10 vitórias em 14 jogos, sem nenhuma derrota, com uma distância de sete pontos para o Clube do Remo, o segundo colocado.

Ainda no Parazão, coube ao atacante Nicolas o posto de artilheiro, com 11 gols. Biel aparece em seguida, com quatro, e Esli Garcia vem em terceiro, com três. Ainda no Parazão, sob o comando de Hélio dos Anjos, o time disputou a Copa Verde e a Copa do Brasil. Na primeira o Papão também reinou, garantindo o quarto título ao derrotar o Vila Nova na histórica sequência de goleadas: 6 a 0 na ida e 4 a 0 na volta, com direito a nova artilharia para Nicolas, agora com seis gols, seguido por Edinho, com três.

Na Copa do Brasil a participação bicolor foi breve. O time entrou na primeira fase e eliminou o Ji-Paraná, após um empate em 0 a 0 fora de casa. Na fase seguinte recebeu o Juventude e acabou eliminado ao perder por 3 a 1 fora de casa. Depois de dois títulos e uma passada rápida na Copa do Brasil, o time entra na Série B com expectativa de ficar entre os primeiros, mas o desempenho sob o comando de Hélio dos Anjos ruiu e o clube o demitiu na 25ª rodada, após a derrota em casa para o Amazonas, configurando, na época nove jogos sem vencer.

Márcio Fernandes então foi chamado e colocou o Paysandu nos trilhos. Com ele, o time conseguiu sete vitórias em 13 jogos, saindo da porta do Z4 para o 13º lugar. Em 38 rodadas, o Papão teve 12 vitórias, 14 empates e outras 12 derrotas, com 41 gols marcados e 43 sofridos, num aproveitamento de 43%.

Entre os jogadores, Esli Garcia assumiu o protagonismo, marcando 10 gols. Atrás dele aparecem João Vieira e Jean Dias, ambos com quatro. Nicolas, desta vez, ficou em terceiro, com três marcados. Além da zaga ter sido bastante vazada, os defensores também estiveram à frente nos cartões. Wanderson e Quintana tomaram sete cartões amarelos e um vermelho cada. Seguidos de perto por Lucas Maia e Edílson, com seis e cinco cartões amarelos respectivamente.

Somando todos os números, em 2024 o Papão fez 61 jogos, dos quais venceu 26, empatou 21 e perdeu 14. Nicolas foi o artilheiro da temporada com 20 gols, seguido de Esli Garcia, com 14, João Vieira e Jean Dias, ambos com 6, e Biel, com 5. Quem mais entrou em campo foi João Vieira, com 57 jogos. Logo atrás vem Edílson, com 52, e Nicolas, com 50 partidas.