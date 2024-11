Reforço? Paysandu tem interesse em Luan, ex-Grêmio e Corinthians, para a temporada de 2025

O Paysandu já está focado em 2025. Após o fim da temporada de 2024, o clube bicolor já começa o planejamento para o próximo ciclo. Entre os possíveis nomes que podem chegar ao Bicola está o meia-atacante Luan, ex-Corinthians e Grêmio. A informação foi dada inicialmente pelo colunista Carlos Ferreira e confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Conforme o jornalista, o presidente eleito do Papão, Roger Aguilera, estaria empenhado em contratar o jogador, que atuou pelo Vitória-BA nesta temporada. O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o empresário do meia para saber se já houve uma proposta formal, mas, até o momento, não obteve retorno.

Luan foi destaque no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Grêmio e Corinthians. No entanto, desde 2022, o jogador perdeu rendimento. Nesta temporada, o meia-atacante foi contratado pelo Leão da Barra, mas fez apenas seis jogos com a camisa da equipe baiana. O atleta está fora de campo desde maio.

Histórico

Luan teve destaque no Grêmio, onde chegou ainda nas categorias de base. Foram seis temporadas defendendo a equipe gaúcha no profissional e cinco títulos com o time: Copa Libertadores da América de 2017, Copa do Brasil de 2016, dois Campeonatos Gaúchos e uma Recopa Sul-Americana.

O auge foi em 2017, quando o jogador marcou 18 gols em 52 jogos. O meia deixou o Grêmio no final de 2019 e foi para o Corinthians. Teve duas temporadas com bons rendimentos, mas deixou o clube cercado de polêmicas. Depois disso, foi para o Santos em 2022, retornou ao Timão e voltou para o Tricolor. No entanto, sem render o esperado, o atleta foi vendido para o Vitória, onde também não correspondeu à altura e fez apenas seis partidas.

Polêmica

Além das passagens de destaque pelo Grêmio e Corinthians, Luan acumulou algumas polêmicas na carreira. Em 2023, quando retornou ao Timão após a curta passagem pelo Santos-SP, o jogador foi agredido por torcedores do clube em um motel de São Paulo.

Conforme informações da época, o meia estava acompanhado de amigos e mulheres quando foi surpreendido por torcedores do Corinthians. Os agressores teriam retirado o jogador do motel à força e agredido com socos no abdômen e nas costelas.

A ação dos torcedores teria sido motivada pelo desejo de que Luan resistisse ao contrato com o time paulista. A relação entre o atleta e a torcida ficou manchada após algumas polêmicas. Entre elas, a sua participação em baladas enquanto não tinha um bom momento no clube em 2022. Ao todo, o meia-atacante fez 78 jogos com a camisa do Corinthians, marcou nove gols e deu cinco assistências.