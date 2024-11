Negociando sua permanência, Matheus Nogueira cita campanha do Paysandu na Série B: 'desafiadora'

O Paysandu fechou a temporada 2024 com dois títulos e a manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube bicolor teve no gol um defensor que trouxe de volta a confiança ao torcedor. Em entrevista ao núcleo de esportes de O Liberal, o goleiro Matheus Nogueira falou sobre a acompanha bicolor na Segunda Divisão, as dificuldades enfrentadas e disse que a reta final da Série B foi desafiadora.

“Foi uma Série B difícil, mas conseguimos alcançar o nosso objetivo principal, que era a permanência na Série B. Lutamos bastante em cada jogo e terminamos com uma boa distância para o Z4. Todos fizeram o seu melhor e foram importantes para somarmos pontos preciosos ao longo da competição. Agora, é hora de descansar e recarregar as baterias para o próximo ano”, disse.

Aos 27 anos e uma temporada e meia no Paysandu, Matheus Nogueira marcou seu nome na história do clube com dois títulos [Parazão e Copa Verde] e um acesso à Série B. O jogador que tenta a renovação de contrato com o Papão junto ao Portimonense de Portugal, afirmou que a reta final da Série B foi algo complicado e que a união do grupo fez com que o Paysandu conseguisse se manter na competição.

“A reta final foi desafiadora, mas mostramos muita união e trabalho duro. Encaramos cada jogo como uma final e conquistamos grandes resultados que nos fizeram ganhar confiança e subir na tabela. Fico feliz em ter contribuído com boas defesas nesse momento decisivo e em ver o esforço de todos sendo recompensado”, falou.

Matheus Nogueira é cria da base do Grêmio-RS e esteve no clube gaúcho até 2017. Passou pelo Goiânia-GO, Operário-MT e Cuiabá-MT, onde conquistou o título da Copa Verde contra o Paysandu em 2019, além do XV de Piracicaba, ABC-RN e Portimonense, de Portugal, clube que detém os direitos federativos do goleiro, que está emprestado ao Paysandu desde a metade da temporada 2023. Ao todo Matheus Nogueira esteve em campo com a camisa do Paysandu em 47 partidas.