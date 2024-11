Com chapa única, Paysandu elege composição do Conselho Deliberativo para o próximo biênio

Nesta terça-feira (26), o Paysandu Sport Club realizou a eleição para a nova diretoria do Conselho Deliberativo (Condel), referente ao biênio 2025/2026. Com chapa única liderada por Manoel Acácio Bastos de Almeida e Silva, o pleito contou com 70 votos no total: 62 favoráveis, 5 em branco e 3 nulos.

A votação ocorreu durante a primeira sessão da nova Assembleia Geral, sob a presidência de Fred Cabral, ex-vice-presidente do clube. O processo foi conduzido por voto secreto, conforme determina o estatuto do Paysandu. Apesar de contar apenas com uma chapa inscrita, os sócios puderam optar por votos em branco, nulos ou na chapa concorrente.

O estatuto do clube não permite eleições por aclamação, mesmo em casos de candidatura única. Assim, o processo seguiu as normas para garantir a transparência e a participação democrática dos associados. Com o término da apuração, o Conselho Deliberativo do Paysandu ficou formado da seguinte maneira:

Presidente: Manoel Acácio Bastos de Almeida e Silva

1° Vice-Presidente: Jorge Faciola de Souza Neto

2° Vice-Presidente: Ivonélio Calheiros Lopes Junior

1° Secretário: Erick Albuquerque de Almeida

2° Secretário: Albano Henriques Martins Junior

Função do Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo é o principal órgão administrativo do clube, responsável por fiscalizar e garantir o cumprimento do Estatuto e do Regimento Interno, além de deliberar sobre propostas da diretoria. Entre suas atribuições estão avaliar relatórios financeiros e de gestão, além de assegurar o alinhamento das ações da diretoria com os interesses do clube.