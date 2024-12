Ídolo do Palmeiras faz reverências a ex-jogador do Paysandu que se aposentou: 'Sou seu fã'

Nesta quarta-feira (11) Augusto Recife, de 41 anos, campeão pelo Paysandu, deu adeus aos gramados. O jogador aposentou e recebeu homenagens, tanto de clubes [Paysandu], quanto de companheiros de profissão. Um deles é Alex, que jogou com Augusto Recife no Cruzeiro-MG e foram campeões do Brasileirão em 2003.

Recife jogou profissionalmente de 2002 a 2024 e decidiu encerrar a carreira nesta temporada. Seu último clube foi o Porto-BA, onde disputou seis partidas. Nas redes sociais, o ex-meia Alex, com passagem pela Seleção Brasileira, Palmeiras e Cruzeiro, fez um texto em homenagem ao amigo. Na publicação, Alex cita a história de Augusto Recife e a forma como ele jogava.

Leia na íntegra

“Tem uma história fantástica na bola. Saiu com 12 anos de perto da família para tentar ser jogador de futebol e conseguiu de maneira espetacular. Tive a sorte de vê-lo em seus primeiros treinos na equipe principal e tive mais sorte ainda em tê-lo como nosso ‘segurança’ em 2003. Era difícil passar por ele e quando alguém conseguia, ele lembrava da sua história de vida e corria atrás daquele jogador que acabava de tê-lo passado e roubava a novamente

Não teve a elegância que alguns volantes têm, não teve a qualidade técnica de outros, não teve a leitura que alguns volantes possuem, mas não fazia falta não ter, pois ele tinha entendimento exato do que tinha. Ele tinha uma série de características que é mais que necessário. Lealdade ao que foi proposto, compensar com sua força o que outros não tinham (no caso eu), um sentimento de urgência absurdo (atento a todos os movimentos), coragem sobrava.

Era um ‘veterano’ aos 18 anos. É que a vida já tinha dado a ele vários obstáculos para passar, como um Mineirão com 60/70 mil pessoas e um meio campo para comandar, era apenas 90 minutos de prazer, satisfação e algo especial para vivenciar. Irmão, o ano de 2003 foi especial para mim, por tudo que conquistamos juntos. Mas foi muito melhor por conhecer e ver de perto histórias como a sua.

Augusto Recife levantando troféu da Copa Verde 2016 (Fernando Torres/ Ascom Paysandu)

"Você é gigante! Que a sua vida, agora fora dos campos, seja recheada de boas situações. Que você e sua família vivam em um caminho de muita luz. Já disse várias vezes e repito: Sou seu fã”, disse.

Augusto Recife também recebeu homenagem do Paysandu, clube que passou e ficou marcado pela sua dedicação ao time em campo. O clube paraense fez questão de relembrar as conquistas que o jogador teve com a camisa bicolor, da sua vontade dentro das quatro linhas e desejou sucesso na sua nova carreira.

“Foram mais de 20 anos de carreira no futebol, sendo quatro temporadas no Paysandu. Três títulos, um acesso e a liderança de um capitão que honrou nossas cores desde o ano do centenário bicolor. O volante Augusto Recife anunciou sua aposentadoria.

Nordestino, natural de Joaquim Nabuco (PE), Recife deixou seu legado com grande identificação, além de sempre lembrar com respeito e carinho a sua vitoriosa passagem pelo Papão. Desejamos sucesso nessa nova fase da vida, capitão. Obrigado, Augusto Recife!”

Recife apareceu para o futebol defendendo as cores do Cruzeiro-MG, ainda em 2001. O jogador defendeu as cores da Raposa mineira até a temporada 2005. Jogou no Internacional-SP, Flamengo-RJ e rodou por vários outros clubes, como Santa Cruz-PE, Botafogo-SP, São Caetano-SP, Joinville-SC, Tombense-MG, Vila Nova-MG, URT-MG, Independente-AP e por último defendeu as cores do Porto-BA.