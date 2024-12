De olho na Série C de 2025, ABC-RN estuda a contratação do meia Juninho, do Paysandu

O meia Juninho, do Paysandu, está no radar do ABC. De acordo com informações veiculadas pelo jornalista Michel Anderson, da rádio Liberal+, o jovem atleta bicolor vem sendo alvo do interesse potiguar, inclusive o clube paraense já teria recebido as primeiras sondagens. Juninho tem 25 anos e vem ganhando espaço no elenco bicolor desde a época de Hélio dos Anjos, passando a frequentar também o time sob o comando de Márcio Fernandes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Ao longo da temporada, Juninho foi titular em 12 partidas, tendo ainda entrado no decorrer de outras sete. Entre os seus avalistas ele é visto como um atleta habilidoso, de grande velocidade, se enquadrando no perfil de interesse do clube, que este ano permanece na Série B e também vai disputar a Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense e Copa do Brasil. Juninho tem contrato com o Paysandu até o dia 12 de janeiro, fato que vem pesando para a dificuldade na negociação entre os clubes.

VEJA MAIS

Juninho veio da Tuna Luso e rapidamente conseguiu espaço no time. O último jogo dele na temporada foi no dia 26 de outubro, pela 34ª rodada da Série B, ocasião em que o Paysandu perdeu para o Ceará por 2 a 1, fora de casa. Além de Juninho, o ABC vem avançando no mercado da bola com vista para a disputa da Série C. Nos últimos dias foram incluídos no BID da CBF os recém-chegados Windson (zagueiro) e Islan (atacante), além da prorrogação de contrato de Adeilson (volante).