Remo encaminha contratação de zagueiro cria da base Boca Juniors, afirma jornalista

Oficialmente, o Remo já anunciou cinco contratações para a temporada de 2025. Porém, é possível que mais nomes sejam anunciados nos próximos dias. Segundo o jornalista especializado em futebol Lucas Rossafa, o Leão Azul está próximo de acertar com o zagueiro Iván Alvariño, de 23 anos, cria da base do Boca Juniors, da Argentina.

O jogador atuou nesta temporada pelo Amazonas-AM e disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, mas pertence ao Boca Juniors. Conforme as informações do jornalista, o jogador deve chegar ao Remo por meio de empréstimo.

O contrato de Alvariño deve ir até o final da temporada de 2025. Além do Amazonas, o argentino tem outra experiência no futebol brasileiro. O jovem zagueiro chegou ao Brasil em 2022, emprestado ao Guarani–SP, onde ficou até 2023, fez 27 jogos e deu uma assistência para o gol.

No Amazonas, o jogador teve mais espaço. Disputou 40 partidas e marcou dois gols. A Onça Pintada terminou a Série B na 11ª colocação.

Iván Alvariño foi formado nas categorias de base do Boca Juniors, um dos maiores times da Argentina. No entanto, o zagueiro não conseguiu espaço entre os titulares da equipe. Com isso, o clube decidiu liberar o jogador para empréstimos.

Apesar de ter sido titular durante boa parte do ano, o jogador já estaria certo para deixar a equipe e assinar com outro clube, que deve ser o Remo.

O Leão Azul já iniciou a pré-temporada para 2025 e anunciou cinco novos jogadores, mas ainda está no mercado para reforçar o time. Até o momento, foram anunciados os meias Dodô e Denner, o lateral-direito Marcelinho, o zagueiro Lucão e o atacante Maxwell.