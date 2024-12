Em jogo com atraso, Remo vence o Paysandu e leva decisão do Parazão de basquete para o 5º duelo

Em partida marcada por atraso de cerca de três horas, o Remo venceu o Paysandu na madrugada desta sexta-feira (13) e levou a decisão do Campeonato Paraense de Basquete para o quinto jogo. O duelo ocorreu no ginásio Mangueirinho e terminou com vitória do Leão Azul por 79 a 56.

Com o resultado, a dupla Re-Pa está empatada no número de vitórias, com duas para cada lado. Por conta disso, a decisão do campeonato será levada para o quinto e último jogo da final.

O Paysandu tinha a vantagem para a partida, pois havia vencido o primeiro e o terceiro duelos, enquanto o Remo venceu o segundo. Com isso, uma vitória do Papão garantiria o título. Contudo, o time azulino conseguiu se recuperar e venceu o jogo.

A partida estava marcada para ocorrer na noite da última quinta-feira (12), às 21h30. No entanto, além do jogo da final do Paraense de basquete, o Mangueirinho também contava com uma vasta programação de outras modalidades, como handebol e futsal, e, por conta disso, o confronto da decisão foi atrasado e começou já de madrugada.

Assim como no futebol, a dupla Re-Pa é marcada pela rivalidade. Na última quarta-feira (11), após o jogo três da decisão, o Bicola denunciou uma falta agressiva de uma atleta azulino que não foi marcada pelo árbitro da partida. Em nota, o Paysandu classificou o ato como violento e disse que o caso foi encaminhado ao "departamento jurídico do clube para tomar as medidas cabíveis".

Remo e Paysandu são as principais equipes da modalidade no Pará. O Papão é o maior campeão, com 38 títulos, e o clube azulino vem logo atrás, com 28 conquistas.