Lenda do basquete, Amaury Pasos morre aos 89 anos

O bicampeão mundial de basquete, Amaury Pasos, morreu na madrugada desta quinta-feira (12), em São Paulo, um dia após celebrar seu 89º aniversário. A causa da morte ainda não foi divulgada. Amaury é reconhecido como o único brasileiro a ter sido eleito duas vezes o MVP (Jogador Mais Valioso) em Copas do Mundo, conquistadas em 1959, no Chile, e em 1963, no Brasil.

Além de seus títulos mundiais, Amaury teve uma carreira de destaque nos Jogos Olímpicos, onde conquistou duas medalhas de bronze. O ex-atleta deixou um grande legado no esporte, que foi eternizado com sua inclusão no Hall da Fama do Basquete.

Amaury se destacou pela habilidade e técnica em quadra, tornando-se um ícone do basquete brasileiro nos anos 60. A trajetória de Pasos inspirou gerações de jogadores e fãs do esporte tanto no Brasil quanto internacionalmente. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) confirmou a notícia de sua morte e ressaltou a importância de Amaury para a modalidade no país.

Guy Peixoto Jr., presidente da CBB, expressou seu pesar pela perda: “Amaury foi um gigante, um homem na vida e uma lenda no basquete. Tenho a satisfação de tê-lo tido como amigo e também como técnico. É uma perda irreparável. Nosso corpo tem prazo aqui na Terra, mas o legado dele é eterno e suas histórias e feitos serão lembrados por gerações".

A CBB também declarou luto de três dias em homenagem ao ex-jogador e enviou condolências à família Pasos. O velório será aberto ao público na Rua São Carlos do Pinhal, 376, em São Paulo, das 10h às 18h.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)