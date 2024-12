Paysandu vence o Remo em jogo apertado e põe a mão na taça do Parazão de basquete adulto

O Paysandu levou a melhor em um duelo equilibrado contra o Remo e venceu por 83 a 79, nesta terça-feira, dia 10, no Ginásio Mangueirinho, em Belém. A partida foi válida pelo terceiro confronto do playoff do Campeonato Paraense de Basquete.

O jogo começou com o Paysandu dominando o placar no primeiro quarto, mas o Remo virou o jogo e manteve o controle até o início do último período, chegando a abrir dez pontos de vantagem. Porém, nos minutos finais, o Papão conseguiu reagir e garantir a vitória.

Com este resultado, o Paysandu assumiu a liderança do playoff, somando duas vitórias contra uma do Remo. A equipe bicolor está a apenas um triunfo de conquistar o título estadual. Se vencer o próximo jogo, leva o troféu para casa.

O Paysandu ficou atrás no placar, mas conseguiu recuperar e vencer a partida. (Matheus Vieira/Paysandu)

Os destaques individuais da partida foram Dimitre e Calvin, do Paysandu, que marcaram 24 pontos cada, sendo os maiores pontuadores do duelo.

A Federação Paraense de Basquete agora terá que definir a data do quarto confronto. Caso o Remo vença, o título será decidido em um quinto e último duelo. Por outro lado, uma nova vitória do Paysandu encerrará a série e confirmará o título para a equipe alviceleste.