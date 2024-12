Vídeo: Paysandu denuncia agressão de jogador do Remo contra atleta bicolor: 'Indignação'

O Paysandu denunciou um episódio de agressão ocorrido no jogo entre o Papão e o Remo, na partida 3 do playoff do Campeonato Paraense de Basquete, na noite da última terça-feira (10), no Mangueirão. A comissão da equipe reclamou de uma falta dura de um atleta azulino em cima de um jogador bicolor. Em nota, o time classificou o ato como "violento" e disse repudiar a atitude.

"O Paysandu Sport Club vem a público repudiar a violência sofrida pelo atleta do time adulto masculino de basquete bicolor, Zé Carlos, durante o clássico Re-Pa disputado na noite desta terça-feira (10), no Mangueirinho", declarou o clube.

O episódio ocorreu no final do jogo. Em uma disputa de bola próxima à cesta, o jogador azulino atingiu Zé Carlos com o braço. A reclamação do Paysandu, além do ato antidesportivo, foi motivada pela falta de punição para o atleta rival, que seguiu em quadra, enquanto o jogador bicolor teve que deixar a partida.

O clube se disse indignado com a atitude e reclamou da arbitragem. Por fim, o time afirmou que o departamento jurídico já foi acionado para tomar as medidas necessárias.

"O clube manifesta toda a sua indignação com a atitude antidesportiva do rival e também com a marcação equivocada da arbitragem. A Diretoria de Basquete já acionou o departamento jurídico do clube para tomar as medidas cabíveis", completou a nota.

O Paysandu venceu o Leão Azul por 83 a 79 e está na frente na decisão do Campeonato Paraense de Basquete, com um placar favorável de 2 a 1. A equipe venceu o primeiro e o terceiro jogo do playoff e pode conquistar o título no próximo duelo. Já o Remo, que saiu com a vitória na segunda partida, precisa vencer o jogo 4 para seguir vivo.