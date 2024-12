Re-Pa da final do basquete atrasa no Mangueirinho e jogo deve começar de madrugada

A quarta partida do playoff das finais do Campeonato Paraense de Basquete entre Paysandu x Remo vai começar de madrugada. A partida, que estava marcada para ocorrer às 21h30 desta quinta-feira (12), no Mangueirinho, só foi iniciada após a meia-noite.

O jogo pode definir o título do Campeonato Paraense adulto masculino de basquete, porém, por conta de uma vasta programação que envolveu a disputa de outras modalidades no ginásio, como handebol e futsal, a grande final sofreu um atraso considerável. Até o momento nenhum clube e nem a Federação Paraense de Basquete se manifestaram sobre a situação.

O Paysandu venceu dois jogos e o Remo um. Em caso de vitória do clube bicolor, o Papão será o campeão. Já o Remo precisa vencer para forçar o quinto e decisivo jogo do playoff.