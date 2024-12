Erro em camisa do Remo repercute nas redes sociais e clube se pronuncia: 'Violação contratual'

Após o lançamento do terceiro uniforme da equipe para 2025, o clube do Remo se viu envolvido em uma polêmica gerada pela produção de camisas por uma marca licenciada. Na última sexta-feira (13), uma peça viralizou nas redes sociais devido a um erro geográfico. Em vez de o escudo conter o mapa da região amazônica, foi colocado a representação do estado do Amazonas, vizinho do Pará.

A peça é toda branca, com as mangas em tom de azul-marinho. No peito, está o escudo da equipe azulina e na parte de trás, há o selo da marca com a frase "Rei da Amazônia", o ano de criação do time e o mapa errado do estado. Por conta disso, o modelo acabou viralizando nas redes sociais.

Por meio de uma nota, o Remo informou que tomou conhecimento do erro na camisa pela internet. O clube confirmou que a peça foi, de fato, produzida por uma loja licenciada. No entanto, conforme a equipe, o uniforme não foi enviado para aprovação, como estipula o contrato, e destacou que a venda das camisas foi suspensa.

"Apesar de o produto ser produzido por uma marca licenciada, por disposição contratual, era necessário passar por consulta, análise e aprovação do clube, o que não ocorreu. Dessa forma, constatada a violação contratual, o Clube do Remo orientou os lojistas a retirarem os exemplares do produto para que não houvesse comercialização", informou a nota.

A ideia era colocar a representação da Amazônia, destacando que o clube era o "Rei da Amazônia". Contudo, houve uma confusão na identificação da região Amazônica com o estado do Amazonas.

Além disso, o Remo afirmou que tomará as "medidas cabíveis" e que "jamais negligenciará seus símbolos, história e representatividade".

Antes da polêmica, o clube azulino havia lançado uma nova coleção de uniformes em homenagem à Amazônia e à COP30, que ocorrerá em Belém, em novembro de 2025. As camisas estão disponíveis nas lojas oficiais do clube e no site, pelo valor de R$ 279,99.