Saiba quem já assinou com Remo e Paysandu para a temporada de 2025

A temporada de 2025 começa em janeiro, mas a depender de Clube do Remo e Paysandu, os trabalhos já estão adiantados, sobretudo no quesito formação de elenco. Embora não estejam com plantéis finalizados, os dois times já contam com uma base sólida, que deve ser posta à prova no início de janeiro.

O Paysandu será o primeiro a entrar em campo, por ocasião da Supercopa Grão-Pará. O Papão enfrenta a Tuna Luso no próximo dia 12 e, para o duelo, dispõe de um elenco com 14 jogadores, entre remanescentes de 2024 e garotos promovidos da base. Veja a lista:

Goleiros: Diogo Silva e Claudio Vitor (base)

Zagueiros: Quintana, Lucca (base) e Lucas Maia

Laterais: Edilson, Kevyn e Keffel

Meias: Matheus Trindade e Juninho

Atacantes: Nicolas, Borasi, Roger (base) e Edinho

Destes, 11 atletas estiveram no elenco que manteve o clube na Série B, mantendo uma espinha dorsal consistente que preenche as principais posições táticas. Em complemento, jovens atletas chegam para o teste de fogo que será o Campeonato Paraense. De acordo com o presidente eleito, Roger Aguilera, os novos nomes ainda não foram anunciados, mas a espera valerá a pena para o torcedor.

Do outro lado da Almirante, o Remo também se fortalece e já conta com alguns contratados. No caso azulino, o número de atletas reaproveitados é menor, mas a compensação vem com os recém-chegados e o grupo oriundo das categorias de base. Hoje o time tem 15 atletas e segue no mercado.

O Leão Azul já iniciou a pré-temporada para 2025 e anunciou cinco novos jogadores, mas ainda está no mercado para reforçar o time. Até o momento, foram anunciados os meias Dodô e Denner, o lateral-direito Marcelinho, o zagueiro Lucão e o atacante Maxwell. Veja:

Goleiros: Marcelo Rangel e Léo Lang;

Zagueiros: Rafael Castro, Lucão e Jonilson;

Laterais-direitos: Marcelinho, Kadu, Caio e Thalys;

Laterais-esquerdos: Sávio;

Volantes: Jaderson e Pavani;

Meias: Guty, Dener e Dodô;

Atacantes: Ytalo e Maxwell.