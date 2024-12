Atacante do Paysandu termina a temporada entre os 12 maiores artilheiros do Brasil

Apesar de encerrar a temporada criticado pela torcida, o atacante Nicolas, do Paysandu, terminou 2024 como o 12º maior artilheiro do Brasil, marcando um total de 20 gols. O jogador bicolor superou nomes renomados da Série A, como Hulk, do Atlético Mineiro, que fez 19 gols, Luciano, do São Paulo, com 18 gols, e Estevão, do Palmeiras, que anotou 15 gols.

O craque do Papão começou 2024 em grande forma, chegando a ser o segundo maior artilheiro do Brasil em março, com 11 gols, superado apenas por Júnior Santos, do Botafogo, que contava com 12. No entanto, o desempenho do atacante acabou caindo ao longo do Campeonato Brasileiro. Ao final da competição, Nicolas balançou as redes apenas três vezes, contra Goiás, Coritiba e Ceará.

O último gol de Nicolas foi marcado em 12 de julho, durante a vitória do Paysandu sobre o Ceará por 2 a 1 na Curuzu. Desde então, ele enfrentou um longo jejum de 23 jogos sem marcar. Ao final da temporada, o atacante participou de 50 partidas e anotou 20 gols: 11 no Campeonato Paraense, 6 na Copa Verde e apenas 3 na Série B do Campeonato Brasileiro.

Ingratidão?

O atacante Nicolas se defendeu das críticas da torcida ao longo do ano, considerando-as injustas, especialmente após ter sido vaiado durante uma partida da Série B. Em sua declaração, ele ressaltou sua contribuição ao clube: “Com quase 60 gols marcados em mais de 150 jogos e 20 gols apenas neste ano, sinto que isso não é suficiente para conquistar a paciência da torcida. Às vezes, talvez o clube mereça um centroavante que faça apenas cinco gols na temporada.”

Recentemente, o jogador Nicolas voltou a questionar o posicionamento da torcida em um post de agradecimento aos objetivos alcançados na temporada, destacando o número de gols que marcou no ano. Ele também reforçou que tinha consciência de que poderia ter contribuído muito mais para o clube.

“Encerro essa caminhada com 20 gols na temporada, mas tenho consciência de que poderia ter contribuído muito mais. Fui bastante cobrado por isso, em alguns momentos até de forma desproporcional, mas jamais deixei de me empenhar e tentar entregar tudo em campo”, escreveu o jogador.

Indo para a quarta temporada

O atacante Nicolas, que completou sua terceira temporada vestindo a camisa do Papão, tem contrato com time paraense até o final de 2025. Chegou a acontecer especulações a respeito de uma possível saída do jogador, que foi sondado pelo Vila Nova-GO. Porém, o presidente do clube, Maurício Ettinger, negou que Nicolas deixará a Curuzu.