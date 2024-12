Remo supera o Paysandu e conquista bicampeonato no Parazão de Basquete

Após sair atrás no playoff, o Remo superou o Paysandu e conquistou o bicampeonato do Paraense de Basquete. O quinto e último jogo da série ocorreu no último domingo (15), no ginásio Mangueirinho. O Leão Azul venceu por 70 a 60 sobre o Papão e levou o título.

O Remo começou a série em desvantagem após perder o primeiro jogo. Em seguida, conseguiu a vitória no segundo duelo, mas perdeu novamente no terceiro. Com isso, o Paysandu foi para o quarto encontro com a chance de conquistar o título. No entanto, o Leão Azul não desistiu e conquistou o triunfo que forçou o quinto duelo.

Na partida final, o Remo prevaleceu. Apesar de alguns erros técnicos e táticos de ambos os lados, o clube azulino conseguiu ser superior e fechou o jogo com 10 pontos de vantagem.

VEJA MAIS

Atraso

O duelo também foi marcado por um atraso de mais de duas horas devido à arbitragem. Conforme as informações, o árbitro da partida, que vinha de outro Estado, teve o voo desviado por conta do mau tempo na capital paraense. Com isso, o juiz de quadra se atrasou, e o jogo só foi iniciado às 21h30.

Torcedores que estavam presentes no ginásio ficaram insatisfeitos com a situação, já que o duelo deveria começar às 18h30. Esta não foi a única vez que uma partida do Parazão de Basquete teve um atraso significativo. No jogo quatro, a partida também demorou quase três horas para começar devido à programação de outras modalidades no Mangueirinho.

Bicampeão

Com o resultado, o Leão Azul conquistou o bicampeonato do Parazão de Basquete. Assim, o time azulino chegou ao 29º título da sua história na modalidade. O Paysandu, apesar do revés, é o maior campeão do estado, com 38 taças.