Reserva imediato no Remo, Léo Lang espera a consagração em 2025: 'Quero ter mais oportunidades'

Enquanto as competições oficiais de 2025 não começam, o Clube do Remo mantém uma exaustiva rotina de treinos físicos, técnicos e táticos, com o objetivo de preparar o elenco para a maratona de jogos que começa no Campeonato Paraense. A partir daí, começa uma disputa silenciosa entre os atletas para garantir uma posição entre os titulares. Essa é a missão do goleiro Léo Lang para 2025: garantir uma vaga no time principal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em 2024, Leo Lang jogou duas partidas como titular do gol azulino, ambos na Série C. O saldo das oportunidades foi equilibrado, com uma vitória e uma derrota. No resto do ano, Lang passou na reserva de Marcelo Rangel, com quem divide, segundo ele, um respeito mútuo e uma amizade além das quatro linhas.

"Nossa convivência é muito tranquila. Passamos momentos difíceis ano passado. E com todo mérito ele fez um grande ano, digo que metade do acesso é dele. A gente tem uma relação super tranquila e agradável, assim como o João e Alexandre, dois goleiros da base, de um futuro próximo. ´Nosso ambiente é muito agradável e isso reflete em campo" elogia o companheiro, mas sem perder a esperança de ganhar uma mais espaço na equipe de Rodrigo Santana.

VEJA MAIS

"Falando de mim, eu quero ser melhor do que fui no ano passado. Quero ter mais oportunidades, mas isso é decorrente do meu trabalho, do meu esforço", completa, reforçando o quão desgastante tem sido a pré-temporada azulina.

"Tem sido de muita entrega, muito trabalho. Acho que a parte mais difícil é mais na questão física. Estamos numa transição da Série C para a Série B. Então a gente fica um certo período de inatividade. A gente acaba perdendo um pouco na questão física. Por mais que você esteja fazendo algo em casa, é muito difícil manter um condicionamento como você está acostumado no clube", encerra.