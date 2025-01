Veja os principais nomes da primeira rodada do Parazão 2025

Em dois jogos, quatro gols de Nicolas na temporada, todos oriundos de lances produzidos por Bryan Borges. Uma dobradinha bicolor muito bem-sucedida. Destaque também para os azulinos Kadu e Dodô. A eles somam-se Samuel (Castanhal), Germano (Águia), Jayme (Tuna), Dida e Valdir (Independente) como destaques da primeira rodada do Parazão.

No Papão, Bryan Borges tem dado uma contribuição preciosa a Nicolas com seus cruzamentos sob medida. Baiano de 28 anos, Bryan é uma solução para as duas laterais e começou 2025 "voando". No ano passado, chegou buscando reafirmação após uma grave lesão. Entre altos e baixos, tornou-se peça muito importante na reta final da Série B, como agora, neste início de nova temporada.

Projeto Kadu

Bons recursos técnicos, boa assimilação das funções táticas e força emocional. Com o que mostrou contra o São Francisco, o jovem lateral Kadu, de 19 anos, justificou o projeto traçado para ele no Remo.

Antes mesmo de estrear no time profissional, Kadu passou por uma cirurgia no tornozelo. Muito dedicado, recuperou-se antes do esperado e aproveitou muito bem a primeira chance. Agora, o projeto prevê a construção de estrutura muscular e uma inserção gradual no time, para evolução em todas as valências. A perspectiva é de uma carreira de grande sucesso, caso mantenha o foco. Inicialmente, será uma alternativa a Marcelinho.

BAIXINHAS

Surpresa negativa: apenas 6.664 pagantes para Paysandu x Capitão Poço. O Papão lucrou R$ 82 mil. Já para Remo x São Francisco, a expectativa foi confirmada, com 22.017 pagantes e lucro de R$ 516 mil para os remistas. A disparidade entre os rivais foi de 70% em público e 84% em renda.

Para reafirmar a sua grandiosidade, a torcida do Remo enfrentou grandes transtornos no acesso ao Mangueirão, devido a falhas graves do clube na organização do evento. Pecados inconcebíveis! Menos mal que o clube reconheceu os erros e prometeu se redimir.

Uma curiosidade que deve incomodar os azulinos de Santarém: os últimos quatro times que estrearam no Parazão contra o Remo foram rebaixados: Gaviões Kiykatejê (2021), Amazônia (2022), Independente (2023) e Canaã (2024). A má estreia do São Francisco já seria motivo suficiente para ligar o sinal de alerta.

Kadu, tão festejado pela ótima estreia no time profissional do Remo, passou por uma cirurgia no tornozelo em fevereiro e outra em novembro do ano passado (para retirada de placa). Nada disso o impediu de aproveitar bem o primeiro contato com a torcida.

Enquanto Nicolas aliviou as cobranças após um semestre inteiro sem marcar gols, voltando a receber o afago da torcida, o recém-chegado Rossi teve uma estreia muito discreta no Papão. Tanto que é melhor dizer que sua estreia foi "adiada".

Frutos da base no elenco do Remo: goleiro Alexandre, laterais Kadu, Caio e Edson Kauã, zagueiros Adson e Jonilson, meia Andrei, atacantes Gutti e Tico. Além disso, há um rodízio de outros atletas em chamadas eventuais feitas por Rodrigo Santana.

Frutos da base no elenco do Paysandu: goleiro Cláudio Victor, zagueiros Yarlei e Lucca Carvalho, volantes Libonatti e Kauã Hinkel, meia Henrique Salomoni e o mais destacado da safra, o atacante Thalyson.

Como esperado, a adaptação dos estrangeiros recém-chegados ao Paysandu não tem sido fácil. O clima tem comprometido a resistência de Matias Cavalleri, Espinoza, Martinez e, um pouco menos, Pedro Delvalle. A tendência é que progridam gradativamente.