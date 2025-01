Atacante do Remo promete dancinha no próximo gol e revela que foi cobrado pelo filho

A temporada 2025 iniciou para o Remo e não podia começar da melhor forma, com gols, torcida comparecendo e goleada. O Leão venceu por 5 a 0 o São Francisco no Mangueirão e um dos gols foi marcado pelo atacante Maxwell, que ficou emocionado, não fez a dancinha prometida e foi cobrado pelo filho em casa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Aos 29 anos e com rodagem no futebol brasileiro, Maxwell falou da emoção de ter marcado o gol na estreia com a camisa do Remo. O atleta citou metas pessoais na sua coletiva de apresentação e relembrou a importância do grupo ser consistente.

“Feliz pelo gol, vitória e pelo desempenho em campo. Marcar gol em estreia é bom para o atacante, sabemos que para o jogador com confiança as coisas fluem normalmente. Na minha coletiva de apresentação falei de metas e é importante também bater minhas metas individuais”, disse.

VEJA MAIS

'Pagar a dívida'

O Remo sairá para duas partidas fora de casa no Parazão, a primeira delas no domingo (26), quando o clube pega o Caeté, na cidade de Augusto Corrêa (PA). Para este jogo o atacante Maxwell quer se livrar de uma “dívida” em casa e promete dancinha se marcar mais uma vez com a camisa do Remo.

“Nosso grupo é muito bom, estamos criando amizade e com o passar dos dias estamos ganhando intimidade com os companheiros. Precisamos de união, formar uma família, que isso será importante para um grupo que quer chegar lá. Tinha uma dancinha programada para o gol, mas esqueci, a emoção foi grande, inclusive meu filho me cobrou, mas vamos ver... Vão ocorrer outros gols e se vier na cabeça a dancinha vamos fazer, pois meu filho está me cobrando”, falou.

Maxwell deixou sua marca na estreia azulina na temproada 2025 (Samara Miranda/Ascom Remo)

Longe de casa

Partidas longe de Belém, viagens, gramados diferentes dos treinos. O Remo terá compromissos longe da capital e Maxwell sabe como “resolver” o problema. Para o atacante, só as vitórias podem fazer com que a confiança cresça e quer os obstáculos não sejam colocados como desculpa.

“Independente do local, em casa ou fora, vamos trabalhar para sair com o resultado positivo. Independente das adversidades, temos que nos adaptar a campos, climas, para sair com a vitória. E é obrigação nossa, nosso grupo é forte e estamos indo para duas partidas fora de casa em busca dos seis pontos”, afirmou.

VEJA MAIS

Estreia em casa não sai da memória

Maxwell comentou sobre a estreia diante do São Francisco, em casa, no Mangueirão, diante de mais de 26 mil torcedores. Para ele valeu o esforço de uma pré-temporada curta, desgastante, mas importante para a sequência do ano.

“Apesar do pouco tempo - foram 12 dias de pré-temporada antes do jogo - tentei entender bastante o trabalho do professor Rodrigo, prestando atenção no que ele nos pedia nos treinos e nos vídeos que ele mostrava para o grupo antes do jogo. Procurei fazer o máximo que entendi dentro de campo. Graças a Deus deu certo, iniciamos com a vitória, jogando bem e com um gol, que eu buscava diante do torcedor”, disse.

Copa Verde

O atacante remista comentou sobre a Copa Verde, competição que já disputou quando atuava com a camisa do Cuiabá. Maxwell falou da ambição do Remo na temporada e afirmou que a Copa Verde é um dos objetivos do Leão em 2025.

“Todas são competições importantes, a Copa Verde eu já disputei pelo Cuiabá, sei das dificuldades que tem e vamos entrar nas competições para ganhar. Temos objetivos na temporada e a Copa Verde é um deles, assim como o Estadual, a Copa do Brasil, a Série B, então, nem se fala. Temos objetivos para todas elas e vamos buscá-los”, finalizou.