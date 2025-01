Águia de Marabá vence o Independência-AC nos pênaltis e se classifica à próxima fase da Copa Verde

O Águia de Marabá suou a camisa, mas garantiu a classificação à próxima fase da Copa Verde, ao derrotar a equipe do Independência-AC, na noite desta quarta-feira (22), no Zinho Oliveira. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal e o Azulão venceu nos pênaltis por 4 a 1, com direito a duas defesas de Axel Lopes. Na próxima fase o time encara o Manaus.

A partida começou movimentada. Jogando em casa, o Azulão partiu para o ataque logo cedo. Aos cinco minutos, um escanteio favorável foi alçado na área, pegando o arqueiro do Independência desprevenido e Sanderson quase marcou, mas foi interceptado pela defesa, que iniciou um contra-ataque rápido. Na sequência, a finalização adversária foi defendida por Axel Lopes.

Logo depois o Águia conseguiu furar o bloqueio defensivo e abriu o placar na partida. Bruno Limão avançou pela lateral, levantou na área e Jonatas Bastos guardou no fundo das redes. A vantagem dos donos da casa deixou a partida mais confortável, com o Águia atuando preferencialmente pelas laterais.

Ainda no primeiro tempo, no entanto, veio o empate do Independência. Aos 26, Fabrício conseguiu furar a defesa após uma arrancada pela direita e o cruzamento na área. Aproveitando-se da falha defensiva, o zagueiro foi mais rápido e deslocou o goleiro Axel Lopes, deixando tudo igual no Zinho Oliveira.

Na volta do intervalo o Águia voltou a buscar o ataque e só não ampliou por causa do goleiro Tião, que fez uma grande defesa após finalização certeira de Jonatas Bastos. Após as substituições promovidas, a partida ganhou novo fôlego, mas continuou pecando na finalização dos dois lados. Aos 51 minutos, o árbitro Samuel dos Santos Santos-AP encerrou o tempo normal e levou a decisão para as penalidades.

O Águia começou a série com Germano. O meia-atacante cobrou no canto esquerdo e abriu a contagem. Em seguida, o centroavante Bê cobrou e Axel Lopes fez a defesa. Bruno Limão foi o segundo do Água a cobrar, ampliando a vantagem para 2 a 0. Nicolas partiu em seguida e diminuiu. Jonatas veio na sequência e fez o terceiro do Águia. Acará cobrou para o Independência e novamente Axel Lopes defendeu. Elvis cobrou o quarto e Tião defendeu. Marquinhos cobrou o próximo e converteu. Por fim, Gabriel fez o quarto e decretou a vitória do Águia.