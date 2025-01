Matematicamente eliminado da Copinha, Capitão Poço encara o Rio Branco-ES nesta quarta-feira (08/01)

O Capitão Poço já está matematicamente eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, a Copinha, no entanto, isso não impede o time paraense de dificultar a vida dos adversários na competição. A Laranja Mecânica encara a última partida nesta quarta-feira (08/01), contra o Rio Branco-ES, às 18h45, no Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP).

A equipe do nordeste paraense integra o Grupo 4 da competição, e foi eliminada após a segunda derrota na primeira fase da competição, quando perdeu para o Mirassol por 3 a 2, ficando com a terceira posição do grupo.

Com o resultado, o Capitão Poço está a frente somente do Rio Branco, seu próximo rival, que tem um saldo negativo de gols maior e também já está eliminado da disputa, ambos os times sem ter marcado pontos nas duas primeiras rodadas.

Ficha técnica

Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Capitão Poço x Rio Branco-ES (primeira fase - 3ª rodada)

Data: quarta-feira (08/01)

Hora: 18h45

Local: Estádio Manoel Francisco Ferreira - Bálsamo (SP)

Árbitro: Paulo Sergio dos Santos

Assistentes: Lucas Kenzi Watanabe e Eduarda Gomide Rubio