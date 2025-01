Na última vez que enfrentou o Águia, Márcio Fernandes foi demitido do Paysandu; relembre

O Paysandu enfrenta o Águia de Marabá neste sábado (25), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paraense. A partida marca o reencontro do treinador Márcio Fernandes com o Azulão, que foi demitido após o Papão ter sido eliminado na Parazão em 2023.

O último jogo de Márcio Fernandes contra o time marabaense ficou marcado pela eliminação do clube bicolor do Parazão e demissão do técnico. Em 2023, o Águia de Marabá venceu o Paysandu por 2 a 1 no jogo de volta da semifinal do campeonato daquele ano, após ter perdido o primeiro confronto.

Com o resultado, o Águia forçou uma disputa de pênaltis e venceu por 4 a 2, garantindo a vaga na final do campeonato e a eliminação do Papão. Após a partida, Márcio Fernandes foi demitido pelo clube.

O Águia de Marabá acabou sendo o grande campeão do Campeonato Paraense daquele ano ao vencer o Remo nos pênaltis.

Já na última temporada, a revanche veio, mas Fernandes não estava no comando do Bicola. Com Hélio dos Anjos como treinador, o Paysandu venceu o Águia de Marabá na semifinal do Parazão. Tanto no jogo de ida quanto no de volta, a equipe bicolor superou o Azulão, com placares de 1 a 0 e 4 a 0.

Com a demissão na época, o treinador foi contratado pelo Sampaio Corrêa-MA e disputou a Série B pelo time maranhense. No entanto, o técnico também foi demitido após uma sequência de 10 jogos sem vitórias no campeonato.

Antes de voltar ao Papão, Márcio ainda comandou o Santo André-SP e o Vila Nova-GO. O técnico retornou ao Bicola na reta final da Série B, após a saída de Hélio dos Anjos. Com sua chegada, a equipe permaneceu na Segunda Divisão.

Agora, para o reencontro com o Águia, o cenário é diferente. Além de ser o atual campeão, o Bicola começou a temporada com o título da Supercopa Grão-Pará. Sob o comando de Fernandes, o Paysandu venceu a Tuna por 2 a 0 e levantou a primeira taça do ano. O time bicolor também investiu pesado em novos reforços para esta temporada e vive uma fase melhor que a do Azulão.

O duelo entre Paysandu e Águia ocorre no próximo sábado (25), às 17h, no estádio Zinho de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paraense e terá transmissão Lance a Lance de OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.