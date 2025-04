Após o título da Copa Verde, Paysandu anuncia a contratação de zagueiro para sequencia da temporada

O Papão não descansa. Um dia após a conquista do quinto título da Copa Verde, a diretoria alviceleste anunciou a contratação do zagueiro Maurício Antônio, de 33 anos. O jogador chega ao clube após duas temporadas no Coritiba. Antes, ele desbravou terras estrangeiras, defendendo times da Arábia Saudita, Japão e Portugal.

Maurício é um defensor experiente e joga na condição de profissional desde o início da década passada, quando foi revelado nas categorias de base do São Paulo. Em seguida passou por clubes do interior paulista, até ser recrutado para sua primeira experiência no exterior, defendendo as cores do Portimonense, de Portugal. Por lá, na primeira temporada fez 44 jogos e marcou três gols.

O bom início despertou a atenção de outros clubes. Ele então passou pelo Porto e Marítimo, até chegar no Urawa Reds, do Japão, onde permaneceu nos anos de 2017 a 2020. De lá acabou retornando ao Marítimo, antes de encarar mais um desafio, desta vez no Al-Batin, da Arábia Saudita. Após dois anos e 57 jogos, retornou ao Brasil para atuar no Coritiba, onde ficou por dois anos.

Maurício chega para compor a zaga bicolor ao lado de Lucca Carvalho, Luan Freitas, Quintana e Joaquín Novillo. A última partida oficial disputada pelo atleta foi no dia 28 de outubro do ano passado, contra o CRB, pela 34ª rodada da Série B. Na mesma competição, ele enfrentou o Papão, no empate em 1 a 1, válido pela 14ª rodada. O nome do atleta já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, estando apto para a disputa de jogos.