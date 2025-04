Superando Corinthians, Palmeiras e Santos, Paysandu se torna o maior campeão regional do Brasil

Com a conquista da extinta Copa Norte em 2002 e o pentacampeonato da Copa Verde em 2025, o Paysandu se consolidou como o maior campeão regional do Brasil, totalizando seis títulos. O “feito sem defeito” fez o Papão superar gigantes clubes da Série A, como Corinthians, Palmeiras e Santos, que possuem cinco taças regionais cada (Confira a lista abaixo).

O Paysandu conquistou seu primeiro título regional em 2002, ao vencer o São Raimundo na Copa Norte. A conquista garantiu aos bicolores uma vaga na Copa dos Campeões do mesmo ano, competição que o time paraense também venceu, obtendo assim a classificação para a Libertadores de 2003.

O sexto título regional do Paysandu veio na última quarta-feira (23), quando o time paraense conseguiu um empate heroico por 1 a 1 nos minutos finais contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Como as equipes haviam empatado a primeira partida por 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis, e o Papão da Curuzu foi mais eficiente, vencendo por 5 a 4 e conquistando o pentacampeonato da Copa Verde.

Além dos títulos conquistados em 2016, 2018, 2022 e 2024, o Papão é também o clube que mais chegou às finais da Copa Verde, com nove participações em 12 edições da competição desde sua criação em 2014. O torneio reúne clubes das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, e o campeão garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte.

Confira a lista dos maiores campeões regionais do Brasil

Paysandu

6 títulos regionais no total

1 Copa Norte (2002)

5 Copa Verde (2016, 2018, 2022, 2024, 2025)

Corinthians

5 títulos regionais

5 Torneio Rio-São Paulo

Palmeiras

5 títulos regionais

5 Torneio Rio-São Paulo

Santos

5 títulos regionais

5 Torneio Rio-São Paulo

Bahia

4 títulos regionais

4 Copa do Nordeste

Botafogo

4 títulos regionais

4 Torneio Rio-São Paulo

Ceará

4 títulos regionais

3 Copa do Nordeste

1 Torneio Norte-Nordeste

Agenda

O Paysandu volta a campo neste domingo (27), às 17h, no Estádio Mangueirão, para enfrentar o CRB-AL, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com, com narração ao vivo pela Rádio Liberal+.

Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal