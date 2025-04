'Só a gente ganha, não tem mais graça', diz Rossi após Paysandu conquistar o penta da Copa Verde

O Paysandu conquistou o pentacampeonato da Copa Verde ao vencer o Goiás nos pênaltis por 5 a 4, após um empate heroico por 1 a 1 no tempo regulamentar. Com a incerteza sobre a continuidade do torneio no próximo ano e o fato de o Papão ser o maior campeão da história da competição, o atacante Rossi fez uma declaração polêmica à Rádio Liberal+, comentando sobre o possível fim da disputa.

“Agora entendemos por que a CBF quer acabar com a Copa Verde. Só a gente ganha, não tem mais graça. Agora vão ter que inventar outro campeonato, outra copa, incluir times de outros estados para ver se ‘da rock’, porque assim não tem mais graça. Só o Paysandu vence”, afirmou Rossi.

A discussão sobre o encerramento da Copa Verde ganhou força dias antes do primeiro jogo da final entre Paysandu e Goiás. Segundo Marcos Tavares, diretor de Competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a CBF não pretende realizar novas edições do torneio. Em seu lugar, uma nova competição regional deve ser criada, reunindo clubes do Norte e do Centro-Oeste.

“A CBF não fará mais a Copa Verde. No seu lugar deve ser lançada uma nova copa com equipes do Centro-Oeste e do Norte”, declarou o dirigente ao portal Campo Grande News.

De acordo com uma fonte interna do Núcleo de Esportes de O Liberal, a Copa Verde não será encerrada, mas passará por uma reformulação que deve incluir mudanças no formato do torneio e ampliação da cota de participação dos clubes. Nesta temporada, a competição enfrentou sérios problemas de visibilidade e organização. Nenhuma das 28 partidas anteriores à final teve transmissão oficial, já que a CBF, detentora dos direitos, não permitiu que os clubes negociassem acordos com emissoras de TV ou plataformas digitais.

Como alternativa, os torcedores acompanharam os jogos por narração via rádio e cobertura Lance a Lance na internet. Em algumas ocasiões, transmissões não autorizadas feitas por celulares também supriram a ausência de exibição oficial. Isso acabou fazendo com que a competição perdesse ainda mais o prestígio.

