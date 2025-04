'Ser campeão com o Paysandu é muito importante', diz Luizinho Lopes após conquista da Copa Verde

O momento da redenção chegou para o Paysandu! Após muitos questionamentos em relação ao desempenho da equipe nos últimos jogos fora de casa, o Papão superou o Goiás e conquistou o pentacampeonato da Copa Verde. O título foi muito valorizado pelo treinador Luizinho Lopes.

"É muito difícil ser campeão. Ser campeão é para poucos, e valorizar esse momento aqui é importante. Estou muito feliz", enfatizou Luizinho, abraçado com a taça da Copa Verde. "Ser campeão com o Paysandu é muito importante. O clube é gigante porque ganha títulos, tem muita torcida, pela história que tem, e, a partir de agora, a gente se eterniza na memória do clube", completou o técnico.

Com a conquista, o clube bicolor se isolou ainda mais como o maior campeão do torneio. Em 11 anos de Copa Verde, o Paysandu participou de nove finais e conquistou cinco títulos. No entanto, este foi apenas o primeiro de Luizinho Lopes no torneio e com o Papão.

Ainda na coletiva pós-jogo, o técnico bicolor destacou que o triunfo dá certo alívio para o time, que está pressionado por resultados na Série B. O treinador afirmou que a conquista "estimula" a equipe a buscar uma boa sequência no campeonato.

"Hoje foi meu 15º jogo à frente do Paysandu. Três meses de trabalho e já com uma conquista. Estamos há uma semana fora de Belém. O jogo contra o Operário já foi uma resposta muito boa internamente, depois da gente ter feito um jogo que fugiu do nosso contexto de trabalho, que foi contra a Chapecoense-SC, na frente do nosso torcedor... Esse título estimula, energiza, dá um respiro para o nosso trabalho de pouco tempo", afirmou Luizinho Lopes.

No Serra Dourada lotado, o Esmeraldino saiu na frente com um gol de Wellinton Matheus, aos 25 do primeiro tempo. A equipe goiana vencia o duelo até os acréscimos do segundo tempo, quando Matías Cavalleri deixou tudo igual e provocou a decisão nos pênaltis. O Paysandu superou o Goiás com o placar de 5 a 4 e soltou o grito de campeão.

Com a taça na mala, o Papão retorna a Belém para voltar a focar na Série B. No domingo (27), a equipe enfrenta o CRB-AL, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão, e busca a primeira vitória no campeonato.