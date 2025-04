Emocionado, presidente do Paysandu celebra conquista e promete promoção de ingressos

Logo após o apito final que consagrou o Paysandu no posto de pentacampeão e maior vencedor da Copa Verde, o presidente Roger Aguilera não escondeu a emoção com a vitória e, emocionado, falou sobre a temporada, os desafios e, de quebra, deu um presente para o torcedor bicolor, no próximo jogo do time pela Série B do Campeonato Brasileiro.

"Um time de camisa pesada, como é o Paysandu, não desiste nunca. Passamos por turbulências, mas com muita resiliência e trabalho, mostramos nosso potencial. Tivemos um empate no primeiro jogo e valorizamos bastante isso. Viemos com antecedência para fazer um bom trabalho. Poderia não ter vindo, mas acabamos fazendo o gol no final. Parece que estava escrito. Ainda tivemos um pênalti perdido. Nos primeiros meses do mandato isso me traz muita emoção e o maior legado é esse, o título", declarou o dirigente.

Aguilera seguiu o discurso emocionado com uma novidade para a Fiel Bicolor, que tem um encontro marcado com o time neste domingo (24) contra o CRB, no Mangueirão. "Agora eu vou fazer uma promoção. Preço do ingresso promocional, até sexta-feira, vai ser R$ 30,00 e R$ 10,00 para mulheres. Queremos colocar o recorde de público para abraçar esses guerreiros que foram incansáveis", garantiu o dirigente, que encerrou a breve conversa deixando claro que o trabalho só está começando.

"Vamos trabalhar incansavelmente com vocês. Somos uma unidade. Todo mundo junto vai fazer o Paysandu cada vez mais forte e cada vez mais no posto de maior clube da Amazônia", encerrou.