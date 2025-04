Paysandu é o maior campeão da Copa Verde; veja quem também venceu a competição

A décima segunda edição da Copa Verde chegou ao fim na noite desta quarta-feira, 23. E, mais uma vez, o Paysandu foi o campeão, conquistando o pentacampeonato.

Em termos regionais, as Regiões Norte e Centro-oeste estão empatadas em títulos. Cada uma soma seis conquistas de Copa Verde. Do lado do Norte, em 2021, o Remo levantou a taça, sendo a única do clube até o momento. Já o Paysandu foi campeão do torneio em 2016, 2018, 2022, 2024 e agora em 2025.

Já do lado do Centro-oeste, os campeões foram o Brasília, Cuiabá - duas vezes -, Luverdense, Brasiliense e Goiás.

Confira a lista dos clubes campeões da Copa Verde:

2014 - Brasília (Paysandu vice-campeão)

2015 - Cuiabá (Remo vice-campeão)

2016 - Paysandu (Gama vice-campeão)

2027 - Luverdense (Paysandu vice-campeão)

2018 - Paysandu (Atlético Itapemirim vice-campeão)

2019 - Cuiabá (Paysandu vice-campeão)

2020 - Brasiliense (Remo vice-campeão)

2021 - Remo (Vila Nova vice-campeão)

2022 - Paysandu (Vila Nova vice-campeão)

2023 - Goiás (Paysandu vice-campeão)

2024 - Paysandu (Vila Nova vice-campeão)

2025 - Paysandu (Goiás vice-campeão)