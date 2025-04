Nos pênaltis, Paysandu vence o Goiás e conquista o penta da Copa Verde

O Paysandu é pentacampeão da Copa Verde! Nos pênaltis, a equipe bicolor venceu o Goiás no Estádio Serra Dourada, na noite desta quarta-feira (23), e conquistou o torneio regional pela quinta vez. No tempo normal, empate em 1 x 1 com Wellinton Matheus marcando para o Goiás e Matías Cavalleri, no último lance, empatando. Nos pênaltis, vitória bicolor por 5 a 4, com Leandro Vilela fazendo o gol do título.

Em 12 edições de Copa Verde, essa foi a nona vez que o Paysandu chegou na final da competição.

O Paysandu volta a campo no próximo domingo (27) para encarar o CRB pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 17h, no Estádio do Mangueirão. Já o Goiás teve um dia a mais de descanso, entrando em campo somente na segunda-feira (28), para encarar o Botafogo de Ribeiro Preto, às 19h30, na Arena Nicnet, no interior de São Paulo.

Primeiro tempo

O técnico Luizinho Lopes apostou nas novidades para tentar ser campeão da Copa Verde. Na defesa, Quintana, com uma lesão na coxa, deu lugar a Joaquín Novillo. No meio de campo, Leandro Vilela voltou de lesão. E no ataque, Rossi e Benitez deram as caras nas vagas de Marlon e Nicolas, respectivamente.

O início do jogo foi de puro equilíbrio. Os primeiros cinco minutos foram de posse de bola dividida, com o Paysandu chegando em um escanteio que a defesa do Goiás afastando sem dificuldade.

Aos sete minutos, a primeira chegada efetiva da partida. Bryan Borges recebeu na intermediária e arriscou. A bola se perdeu pela linha de fundo. Minutos depois, nova chegada do Paysandu, agora com real perigo.

PK cobrou escanteio da esquerda, Rossi tentou na segunda trave, Tadeu deu rebote e Leandro Vilela, sozinho na pequena área com o gol aberto, bateu para fora a melhor chance do Paysandu no primeiro tempo.

Quando chegou ao ataque, o Goiás foi perigoso. Na primeira, Diego Caito cruzou, mas Pedrinho não conseguiu cabecear. Na segunda, Caito achou Rafael Gava na segunda trave, que cabeceou e por pouco não abriu o placar, com a bola beijando a trave de Matheus Nogueira.

A resposta bicolor veio em novo escanteio de PK, que Rossi, sozinho na segunda trave, mandou na arquibancada do Estádio Serra Dourada.

Até que aos 24 minutos, o placar foi inaugurado. Em novo cruzamento, mas agora com Lucas Lovat da esquerda, Wellinton Matheus subiu nas costas de PK e cabeceou no canto oposto de Matheus Nogueira, que caiu mas não conseguiu evitar o gol do Esmeraldino. Goiás um a zero.

Na sequência, a trave salvou o Paysandu quando Wellinton Matheus recebeu na costa da defesa bicolor, dançou em cima de Novillo e bateu no canto.

Nos 15 minutos finais do primeiro tempo, o Paysandu tentou voltar ao jogo. PK brigou na entrada da área pela esquerda, cruzou, mas Benitez e Rossi não chegaram para concluir. Por fim, Matheus Vargas tentou do meio da rua e mandou direto para fora.

Segundo tempo

A conversa no vestiário não surtiu muito efeito para o Paysandu. Embora a equipe bicolor tenha iniciado a segunda etapa assustando o Goiás com uma investida dupla pela esquerda com PK e Borasi, a primeira investida, de fato, alviceleste veio apenas aos 15 minutos.

Antes disso, o Goiás chegou com perigo duas vezes. Primeiro com Diego Caito rabiscando pelo lado direito e parando em Matheus Nogueira. E depois com ele cruzando e Joaquín Novillo tirando a bola da pequena área antes que Arthur Caike tocasse para o fundo do gol.

Os 10 minutos iniciais do segundo tempo foram todos do Esmeraldino. Com posse de bola e produzindo bastante pelos lados de campo, a defesa do Paysandu teve muita dificuldade para conter as investidas de Diego Caito pela direita e Lucas Lovat pela esquerda.

Aos 15 minutos, Benítez foi lançado e saiu de cara com Tadeu. Na entrada da área, o goleiro do Goiás fechou bem o ângulo e evitou o empate do Paysandu.

A resposta goiana veio com Lucas Lovat chutando de longe e Matheus Nogueira fazendo a defesa e com Pedrinho rabiscando a defesa do Paysandu, mas chutando na rede pelo lado de fora.

Na tentativa de uma última cartada, o técnico Luizinho Lopes lançou Nicolas, Marlon e Giovanni em campo. Mas quem quase anotou o empate bicolor foi Leandro Vilela.

Na primeira de Giovanni em campo, ele achou Vilela na entrada da área e o volante bateu rasteiro, fazendo a bola raspar a trave do Goiás aos 32 minutos.

Depois Marlon tentou da entrada da área e acabou mandando muito por cima do gol.

Até o apito final, o Paysandu tentou o empate. E ele veio no último minuto com Matías Cavalleri. Rossi levantou da direita, a bola atravessou a área e Matías Cavalleri empurrou para o fundo do gol. Paysandu um a um! E decisão nos pênaltis.

Pênaltis

Nas cobranças da marca da cal, o Goiás iniciou com Tadeu abrindo o placar. Rossi foi o primeiro a cobrar para o Paysandu e mandou a bola fora do estádio.

Em seguida, Arthur Caike e Douglas Teixeira marcaram para o Goiás, enquanto Giovanni e Marlon marcaram para o Paysandu. Na quarta cobrança, Gonzalo Freitas mandou fora do estádio a chance do Goiás. Matías Cavalli foi e empatou em 3 a 3 a série.

No fechamento da primeira leva de pênaltis, Messias fez para o Goiás e Nicolas para o Paysandu.

Já na série alternadas, Marcão isolou a cobrança do Goiás e Leandro Vilela deu ao Paysandu o quinto título da Copa Verde. Final: Paysandu 5, Goiás 4!

FICHA TÉCNICA

Goiás (4) 1 x 1 (5) Paysandu

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Data: 23/04/2025

Hora: 21h30

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Eduardo Gonçalvez da Cruz (MS) e Douglas Pagund (ES)

Quarto árbitro: Rodrigo das Fonseca Silva (MT)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Cartão Amarelo: Tadeu, Marcão (Goiás) | Matheus Vargas, Jorge Benítez, Borasi, Ramon Martínez (Paysandu)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edilson), Luan Freitas, Joaquín Novillo e PK (Mateus Cavallerí); Ramon Martínez, Leandro Vilela e Matheus Vargas (Nicolas); Rossi, Jorge Benítez (Marlon) e Borasi (Giovanni).

Técnico: Luizinho Lopes

Goiás: Tadeu; Diego Caito (William Lepo), Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat (Douglas Teixeira); Marcão, Juninho e Rafael Gava; Wellinton Matheus (Jajá), Arthur Caike e Pedrinho (Zé Hugo).

Técnico: Vagner Mancini

Público pagante: 35.184

Público total: 38.412

Renda: R$ 353.730,00