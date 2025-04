Olha o pix! Paysandu deve receber mais de R$ 2 milhões pelo título da Copa Verde

Pelo segundo ano seguido, o Paysandu vai entrar na fase milionária da Copa do Brasil. Assim como nesta temporada, em 2026 a equipe bicolor vai chegar na 3ª fase do torneio que distribui mais dinheiro no país na atualidade.

Em termos de valores, neste ano, o Paysandu, que entrou na 3ª fase da Copa do Brasil, embolsou exatos R$ 2.315.250. E esta receita pode ser aumentada conforme a renda da partida em casa.

Na próxima semana, o bicolor paraense inicia a disputa da 3ª fase do torneio nacional contra o Bahia, às 21h30, no Estádio do Mangueirão. O segundo jogo será em Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 11 de maio.