Aerolobo! Paysandu desembarca em Belém na manhã desta quinta-feira; confira o horário

Após a conquista do penta da Copa Verde, o elenco do Paysandu vai desembarcar em Belém na virada da manhã desta quinta-feira (24). Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube, a chegada à capital paraense está marcada para as 12h.

Pela quinta vez, o Paysandu foi campeão da Copa Verde. A equipe bicolor é a maior detentora de títulos da competição regional. O segundo com mais conquistas é o Cuiabá, que soma apenas dois troféus.

Na noite desta quarta-feira (23), o Paysandu venceu o Goiás, em Goiânia, nos pênaltis. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal - com o Paysandu empatando no último lance com Matías Cavalleri -, a equipe bicolor fez 5 a 4 nos pênaltis e garantiu o título. A última cobrança foi do volante Leandro Vilela.