Paysandu pentacampeão da Copa Verde! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

O Paysandu é pentacampeão da Copa Verde, após uma grande batalha contra o Goiás, na casa do adversário.

No tempo normal, empate em 1 a 1 com Wellinton Matheus marcando para o Goiás e Matías Cavalleri, no último lance, empatando a partida. Nos pênaltis, vitória bicolor por 5 a 4, com Leandro Vilela fazendo o gol do título.

